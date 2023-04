Oekraïense generale staf: "Russische troepen en Wagner-huurlingen schieten op elkaar”

Claim dat zoon Krem­lin-woordvoer­der meevocht met Wagner lijkt te haperen: "Zijn Tesla werd in die periode twee keer geflitst in Moskou”

De bewering van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dat de zoon van Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gedurende zes maanden gediend heeft in zijn huurlingenleger, lijkt langs alle kanten te haperen. Strijders van de Wagnergroep zeggen Nikolai Peskov (33) nergens bespeurd te hebben in Soledar, waar hij gelegerd zou zijn geweest. En zijn Tesla zou in de periode dat hij zogezegd in Oekraïne was, tot twee keer toe geflitst zijn in Moskou.