Oekraïense geheime dienst onderschept gesprek tussen Russische soldaat en zijn vrouw: “Het is geen mortuarium, het is een stortplaats”

De Oekraïense geheime dienst heeft opnieuw een telefoongesprek vrijgegeven dat het naar eigen zeggen onderschepte tussen een Russische soldaat en zijn vrouw. Daaruit zou blijken dat de Russen hun gesneuvelde soldaten op een lijst met vermisten zetten om hun verliezen te verdoezelen. En dat de lichamen vervolgens opgeslagen zouden worden op “geïmproviseerde stortplaatsen”, waar ze tot “twee meter hoog” opgestapeld worden. Het is niet mogelijk om onafhankelijk te checken of het klopt wat de Veiligheidsdienst (SBU) beweert.

Op de opname, die eerder vandaag werd gepubliceerd, zijn de stemmen van een man en een vrouw te horen.

Man: “We hebben hem gevonden, de broer van Inna.”

Vrouw: “Wie? Wie?”

Man: “Inna’s broer, die een maand geleden...”

Vrouw: “Ah, die. Waar was hij? Leefde hij nog?”

Man: “Nee. Ik zou het je beter niet vertellen.”

Vrouw: “Ah. Is hij dood teruggevonden?”

Man: “Ja. En zoals gezegd. Het is beter dat je het niet weet.”

Vrouw: “Zeg het me toch. Wat ben je... Was hij dood?”

Man: “Zijn zus, ze ging naar Donetsk. Er was een... eigenlijk een stortplaats.”

Vrouw: “O, nee.”

Man: “Ze betaalde geld. Ze lagen daar, de ene op de andere gestapeld.”

Vrouw: “O, nee.”

Man: “Iedereen liep rond. Hoe dan ook, ze betaalde geld, veel geld. En daarom verplaatsen ze hen tot ze hem vonden.”

Vrouw: “O, nee. En die bebaarde rotzak vertelt verhalen... Rotzak...”

Man: “Ze zegt... Er ligt een hele stapel. Er is geen plaats om ze nog te leggen. Het is een stortplaats. Ik zeg het je in het Russisch: een stortplaats.”

Vrouw: “Holy fuck.”

Man: “Zo hoog als een mens.”

Vrouw: “Holy fuck.”

Man: “Ze zei: ‘Duizenden.’ Duizenden. Ze worden daar gegooid, en dan... Het is makkelijker voor hen om te zeggen dat ze vermist zijn in de strijd. Het is makkelijker voor hen.”

Vrouw: “Fucking smeerlappen.”

Man: “En ze zegt dat het puur toeval was dat ze hem vond. Ze trok er opzettelijk heen. Ze zegt dat het een echte nachtmerrie is. Ze nam geld mee en ging er gewoon heen. Ze ontdekte waar die stortplaats was. Het is geen mortuarium, het is een stortplaats. Dat zeggen ze zelf. Het is een groot veld of zoiets. Er staat een hek rond. Het is afgesloten. Ze laten er niemand door. En ze brengen ze er met duizenden naartoe. Ze zegt: ‘Duizenden.’”

Officiële cijfers

De officiële cijfers over het aantal doden langs Russische kant lopen erg uiteen. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie staat de teller vandaag op ongeveer 26.000. Rusland zelf communiceert er amper over. Het laatste officiële cijfer dateert al van 25 maart en bedroeg volgens het Russische leger 1.351 doden.

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt echter al meer dan 32.000 vragen gekregen te hebben van familieleden van vermiste Russische soldaten, die informatie zoeken over hun geliefden. Dat heeft adviseur Viktor Andrusiv gezegd, volgens het Oekraïense persbureau Ukrinform.

Nieuwszender Al Jazeera meldde gisteren nog dat het gekoelde treinwagons bezocht waarin talloze lichamen van gesneuvelde Russische soldaten worden bijgehouden door Oekraïne. Lichamen die niet worden opgeëist.

“Oekraïne behandelt dode vijanden beter dan zij burgers behandelen”, aldus de Oekraïense kolonel Volodymyr Liamzin. “We zullen de lichamen bijhouden zo lang als nodig is. De regering zal erover beslissen, want Rusland weigert om ze aan te nemen. Ze willen niet. Elk lichaam is het bewijs van een oorlogsmisdaad. Als ze blijven weigeren om ze terug te nemen, zal Oekraïne ze zelf begraven, op eigen kosten.”

