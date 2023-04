Oekraïense fotograaf wint World Press Photo met iconisch beeld van gewonde zwangere vrouw

De foto is door de jury unaniem tot winnaar van de World Press Photo of the Year gekozen. “De beslissing viel precies een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne en de jury benoemde de kracht van de foto en het verhaal erachter, evenals de wreedheden die deze laat zien”, zegt juryvoorzitter Brent Lewis. “De dood van zowel de zwangere vrouw als haar kind vatte zoveel van de oorlog samen, evenals de mogelijke bedoelingen van Rusland. Zoals een jurylid zei: het is alsof ze de toekomst van Oekraïne proberen te vermoorden.”

De Story of the Year-prijs is gewonnen door de Deense fotograaf Mads Nissen. In negen foto’s laat hij zien wat de situatie is in Afghanistan onder leiding van de Taliban. De Armeense fotojournalist Anush Babajanyan wint de Long-Term Project Award “voor haar jarenlange werk om een verhaal aan het licht te brengen dat buiten Centraal-Azië niet vaak aan bod komt”, namelijk over de problemen met het waterbeheer in Centraal-Azië, die worden verergerd door de klimaatcrisis. De Open Format Award gaat naar de Egyptische Mohamed Mahdy. Hij werkte samen met buurtbewoners van de wijk Al Max in Alexandrië (Egypte) “om de herinnering aan hun snel verdwijnende vissersdorp te bewaren”, waarbij hij “de hele wereld heeft uitgenodigd om hieraan deel te nemen via een interactieve website”.