Oekraïense first lady vraagt om op Kerstmis tragedie niet te vergeten

“De Oekraïners zijn deze oorlog moe, maar we hebben geen keuze. We vechten voor ons leven. Het Britse volk heeft wel een keuze. Ze kunnen wennen aan onze tragedie, zich concentreren op hun eigen belangrijke zaken in hun leven”, zei ze ook. “Mijn boodschap voor de Britten is deze: het is niet enkel een oorlog voor onze vrijheid en onze levens. Dit is de oorlog van tegenovergestelde wereldvisies, de oorlog voor waarden. Het is belangrijk dat deze bewaard blijven. Dit is een gevecht voor de vrijheid en menselijke waarden.”