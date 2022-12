Oekraïense energieminister waarschuwt voor Russische raketaanvallen op Nieuwjaar, Zelensky: “Nog 9 miljoen mensen zonder stroom”

Oekraïense drone neergescho­ten boven Russische legerbasis: “Drie doden door neervallen­de brokstuk­ken”

Een Oekraïense drone is in de vroege uren neergeschoten boven de Russische legerbasis Engels, op enkele honderden kilometers afstand van de frontlinie in Oekraïne. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Door neervallende brokstukken zijn drie militairen om het leven gekomen. Het was al de tweede aanval op de legerbasis deze maand.

26 december