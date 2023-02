Oekraïense elektriciteitsproductie weer op peil: al bijna week geen storingen meer

"Er is al de hele week geen capaciteitstekort in het elektriciteitssysteem", bevestigt operator Ukrenergo op Telegram. "Er zijn ook geen tekorten verwacht. De elektriciteitscentrales produceren voldoende om het huidige verbruik te dekken."

Sinds oktober voerde het Russische leger regelmatig aanvallen uit op elektriciteitscentrales. Miljoenen burgers werden daardoor in het donker en in de kou gezet. "Vier maanden aan terreur, duizenden raketten en drones", zegt Sjmyhal. "Rusland heeft miljarden dollars uitgegeven maar verliest opnieuw en slaagt er niet in om de Oekraïense energievoorziening te breken. Intussen houden de aanvallen maar niet op."