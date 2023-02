Oekraïense drone filmt hoe Russische strijders hun eigen commandant in elkaar slaan

“God is mannelijk noch vrouwelijk”: priesters binnen Anglicaan­se Kerk willen inclusie­ver taalge­bruik

God, Onze Vader, Hij. Wanneer katholieke christenen over God spreken, doen ze dat met mannelijke voornaamwoorden. Dat is ook zo in de Anglicaanse Kerk, al pleit men daar voor het gebruik van genderneutrale termen. God is man noch vrouw, klinkt het.

10:46