Oekraïense delegatie aangekomen aan de grens met Wit-Rusland voor vredesgesprekken met Rusland

In een toespraak gisteren liet de Oekraïense president Volodimir Zelenski verstaan dat hij sceptisch is over de vredesgesprekken met Rusland. “Ik zeg de dingen altijd zoals ze zijn: ik geloof niet in een resultaat, maar laten we het proberen”, zo zei hij in een videoverklaring. Hij voegde eraan toe dat hij niet wil dat de Oekraïners zouden denken dat hij “niet geprobeerd heeft om de oorlog te stoppen toen daar een kans toe was, hoe klein ook”.



De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Kuleba, gaf dan weer aan dan hij denkt dat Rusland enkel de deur naar onderhandelingen heeft opengezet omdat “de blitzkrieg is mislukt”.