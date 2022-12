Oekraïense commandant: “Russisch leger vuurde 20 raketten af, waarvan 12 zijn neergehaald”

Bolsonaro heeft twee dagen voor einde van zijn president­schap Brazilië verlaten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft kort voor zijn vertrek als staatshoofd in een bewogen toespraak afscheid genomen en is volgens Braziliaanse media op een vliegtuig naar Orlando in Florida gestapt. Hij veroordeelde elke terroristische daad naar aanleiding van een incident in de hoofdstad Brasilia waarbij een man deze week een bomaanslag probeerde te plegen.

30 december