Oekraïense burgers beschrijven Russisch gevangenschap: “We zullen het gas aanzetten en je zult verbranden”

Raad van Europa houdt eerste top in 18 jaar in Reykjavik

De staatshoofden en regeringsleiders van de 46 landen van de Raad van Europa, de belangrijkste mensenrechtenorganisatie op het Europese continent, blazen volgende week dinsdag en woensdag verzamelen in de IJslandse hoofdstad Reykjavik voor hun eerste top in 18 jaar. Dat het hoog tijd was voor de leiders om nog eens bijeen te komen, werd beslist in de context van de Russische inval in Oekraïne. De oorlog zorgde er vorig jaar al voor dat Rusland uitgesloten werd als lid.