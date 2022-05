Oekraïense buitenlandminister roept in Davos op om alle Russische export stop te zetten

OVERZICHT. De dodelijk­ste schietpar­tij­en op scholen in de recente geschiede­nis van de VS

Een 18-jarige schutter heeft op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zeker negentien kinderen en twee volwassenen doodgeschoten. Schietpartijen gebeuren regelmatig in Amerikaanse scholen. Een overzicht van de meest dodelijke in de recente geschiedenis van de VS

