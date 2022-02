Oekraïense bewakingscamera’s filmen hoe ze zelf onschadelijk worden gemaakt door Russische troepen

IN BEELD. Triomfboog in Brussel, Brandenbur­ger Tor, Colosseum: allemaal uit solidari­teit verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag

Uit solidariteit met Oekraïne zijn tal van gebouwen gisterenavond en vannacht verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag. Stadhuizen, monumenten in Europese hoofdsteden: ze baden in geel en blauw licht. Op verschillende plekken werd ook de Oekraïense vlag uitgehangen. Een overzicht in beeld.

