Weduwe van één van Bata­clan-terroris­ten naar Frankrijk gerepatri­eerd, ze dreigde eerder om “ongelovi­gen af te slachten”

De weduwe van Samy Amimour, één van de drie terroristen die in november 2015 een bloedbad aanrichtten in de Bataclan, is naar Frankrijk gerepatrieerd. Dat gebeurde afgelopen zomer, toen zestien vrouwen uit Syrië naar Frankrijk zijn gehaald, zo vernam het Franse persagentschap AFP van bronnen dicht bij het dossier. Al deze vrouwen werden in Frankrijk aangeklaagd en in voorlopige hechtenis geplaatst.

12:33