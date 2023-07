Oekraïense bevelhebber geeft aanvallen op Russische bodem toe

LIVE. Britse defensiemi­nis­ter wil mandaat opgeven - Oekraïense bevelheb­ber geeft aanvallen op Russische bodem toe

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace heeft bekend gemaakt van plan te zijn om af te treden bij de volgende herschikking van de regering, die in september verwacht wordt. Wallace speelde een belangrijke rol bij de Britse reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Intussen heeft de bevelhebber van de Oekraïense troepen, Valery Zaloezjnyj bevestigd dat zijn land aanvallen op Russische bodem heeft uitgevoerd. Die aanvallen worden volgens Zaloezjnyi uitgevoerd met eigen wapens en niet met westerse. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.