Oekraïense autoriteiten: “Veroverde Russische tanks hoeven niet bij de belastingen aangegeven te worden”

Een bericht in de marge van het drama van de Russische invasie dat bij vele Oekraïners een lach op het gezicht tovert: de Oekraïense autoriteiten hebben in een bericht laten weten dat buitgemaakte Russische tanks en ander veroverd Russisch militair materiaal niet aangegeven hoeft te worden op het volgende belastingformulier.

Het gebeurt niet vaak dat een bericht over belastingen mensen doet lachen, maar dat is wel waar de Oekraïense autoriteiten in geslaagd zijn, meldt onder meer de Britse krant ‘The Guardian’. In een persbericht verzekert het NAPC - het Nationale Oekraïense Agentschap voor de Bescherming tegen Corruptie - Oekraïense burgers dat alle Russische militaire uitrusting die in hun handen valt, niet moet aangegeven worden voor belastingdoeleinden.

De Oekraïense legerstaf deelde op sociale media al meerdere updates over de verovering en vernietiging van Russische tanks en voertuigen in het land. Het verspreidde onder meer ook afbeeldingen waarop getoond wordt waar burgers best op mikken als ze met molotovcocktails naar Russische voertuigen gooien. Daarnaast verschijnen er geregeld video’s online van gewone Oekraïense burgers die op tal van manieren de strijd aangaan met de Russische troepen die hun land zijn binnengevallen.



“Hebt u een Russische tank veroverd of een gepantserd voertuig en bent u bezorgd over hoe u dat zal moeten aangeven? Blijf dan kalm en blijf het vaderland verdedigen!”, schrijft het NAPC volgens de Oekraïense tak van persbureau Interfax in een officieel bericht.

Volledig scherm Een achtergelaten verbrande Russische tank nabij de Oekraïense stad Charkov. Ter illustratie. © EPA

Het anti-corruptiebureau verklaart nader dat het niet nodig is buitgemaakte “gevechtstrofeeën” aan te geven in de komende aangifte inkomstenbelasting, onder meer omdat deze niet zijn verkregen via enige vorm van transactie maar “in connectie met de grootschalige agressie van de Russische federatie tegen de onafhankelijke en soevereine Oekraïense staat”. De inbeslagname wordt beschouwd als “een manifestatie van de eenheid en samenhang van het Oekraïense volk in de strijd tegen indringers” en is daardoor niet belastbaar.

“Mede dankzij de moed en overwinning van de verdedigers van de Oekraïense staat komt militair materiaal van de vijand u vaak toe in reeds vernielde en onbruikbare staat, wat het onmogelijk maakt om het nog in overeenstemming met de wet te beoordelen”, klinkt het verder nog. En ook: “Tegelijkertijd blijft de NAPC zorgen voor de technische mogelijkheid voor het verstrekken van meldingen van significante wijzigingen in de eigendomsstatus van objecten overgenomen van het Russische leger, als er een wens tot declareren bestaat.”

