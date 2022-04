Oekraïense autoriteiten kunnen radioactiviteit in Tsjernobyl niet controleren: “Servers zijn verdwenen”

INTERVIEW. Luitenant-generaal Marc Thys: “De Russen behandelen mensen erger dan dieren. Zélfs hun eigen mensen”

Boetsja, Borodjanka, Kramatorsk: de Russen doen er alles aan om de Oekraïners mentaal kapot te krijgen. Gruweldaden zitten al decennialang in hun oorlogs-DNA verweven. Luitenant-generaal Marc Thys, de nummer twee van Defensie in ons land, overschouwt Poetins troepen en (nieuwe) strategie. “Geen van beide partijen is vandaag klaar om te stoppen met vechten.”

9 april