Oekraïense Andrii (11) die Lego-verzameling moest achterlaten in Kiev overspoeld met nieuw speelgoed na oproep op Facebook

Toen de 11-jarige Andrii Sidorov zijn huis in Kiev eind februari met zijn vader en broer (8) moest ontvluchten, mocht de jongen enkel essentiële spullen meenemen en werd hij gedwongen om zijn grote Lego-verzameling achter te laten. “Dat maakte hem erg verdrietig”, aldus Andrii’s vader Igor, die besloot om een oproep te plaatsen in verschillende Facebookgroepen. Al snel daarna ontving het kind maar liefst 45 pakjes met diverse Legosets. “Hij heeft nu meer Lego dan voordien”, klinkt het.

Igor vluchtte op 23 februari met zijn twee jongste zonen naar Wenen, vlak voor de Russen Oekraïne binnenvielen. Zijn twee oudste zonen van 19 en 18 jaar besloten om in Kiev te blijven om te vechten in de oorlog. Ook de moeder van het gezin bleef in de Oekraïense hoofdstad. “De situatie was niet goed, het was niet veilig”, aldus Igor. Midden maart vloog de man met zijn zonen naar Ierland, waar ze momenteel verblijven.

“Help me alsjeblieft”

Het achterlaten van zijn geliefde Lego-verzameling had een grote impact op de 11-jarige Andrii. De jongen speelt al sinds hij drie jaar oud was met Lego. Het is dan ook zijn favoriete activiteit om te ontspannen. Doorheen de jaren verzamelde het kind duizenden Lego-blokjes en talloze sets. Andrii was uiteraard erg trots op zijn collectie. In zijn oproep op Facebook legde Igor uit hoe zijn zoon “semi-professionele constructies” maakt. “We hebben al het Lego-speelgoed moeten achterlaten in Oekraïne, help me alsjeblieft. We hebben Lego nodig, maakt niet uit welke kleur, welke maat of in welke hoeveelheid”, aldus Igor in het bericht.

Dat Andrii erg gepassioneerd is door Lego staat buiten kijf. De jongen maakte een jaar geleden zelfs een Instagram- en YouTube-account aan om zijn creaties te tonen. Volgens Igor heeft Andrii zijn Lego-blokjes nu meer dan ooit nodig, aangezien het een afleiding is van alle oorlogsellende in zijn thuisland.

Elke dag een nieuwe doos

De oproep van Igor was meteen een groot succes. In minder dan 24 uur tijd ontving Andrii tientallen pakjes met diverse Lego-sets. Het verhaal van de jongen had mensen van over de hele wereld, onder wie ook Amerikanen en Australiërs, ontroerd.

Volgens Igor is zijn zoon nu in de zevende hemel met zijn nieuwe verzameling. “Zodra hij thuiskomt van school, kiest hij telkens een nieuwe doos en begint hij te bouwen”, aldus de man, die erg dankbaar is dat zijn oproep gehoor heeft gekregen. “Bedankt aan al deze geweldige mensen met een groot hart”, zegt hij.