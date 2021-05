Oekraïense ambassadeur in Thailand dood gevonden op vakantie-eiland

De diplomaat Andrii Besjta, 45 jaar, was in 2016 benoemd tot ambassadeur van Oekraïne in Thailand. Volgens de nationale politie is hij om 5.30 uur lokale tijd dood aangetroffen in zijn hotelkamer op Koh Lipe. Dat eiland is in trek bij reizigers vanwege de kristalblauwe wateren.