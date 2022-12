Oekraïense ambassade in Nederland ontvangt 'bloederig pakket' met dierenogen

Medewerker van Oekraïense ambassade in Madrid gewond door bombrief, Oekraïne beveelt verhoogde beveili­ging voor al zijn ambassades

Een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid is vanmiddag lichtgewond geraakt door een bombrief. De brief ontplofte toen het slachtoffer die in de handen had, aldus de Spaanse politie.

30 november