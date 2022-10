Oekraïense Alla (52) getuigt over traumatische foltering door Russische soldaten: “Ik kerfde in de muren wat ze met me deden”

In een aangrijpende getuigenis vertelt Alla, een 52-jarige Oekraïense vrouw, over hoe ze tien dagen gevangen werd genomen door Russische soldaten in de stad Izjoem, in de Oost-Oekraïense provincie Charkiv. De vrouw deed haar verhaal bij de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. Ze vertelt onder meer hoe de Russen haar meermaals verkrachtten en folterden. Uit angst om te sterven, kerfde Alla beschrijvingen van de mishandelingen in de muren. “Als mijn zoon me dan zou zoeken, zou hij die lezen en weten dat ik daar gestorven was”, aldus Alla.

Russische soldaten namen Alla in juli gevangen om informatie over haar zoon te verkrijgen. Die laatste werkt voor de Veiligheidsdienst van Oekraïne (SUB). Alla moest echter ook alles over haar eigen job in een regionaal gasbedrijf delen. Ook haar echtgenoot, die in hetzelfde bedrijf werkt, werd om die reden opgepakt en mishandeld.

In de weken voor de arrestatie hadden Russische soldaten al het appartement van Alla’s zoon, alsook de woning van Alla en haar echtgenoot, doorzocht. Op 1 juli brachten de militairen opnieuw een bezoek, al ging het er deze keer een pak gewelddadiger aan toe. De mannen trokken zakken over het hoofd van Alla en haar man, bonden hun handen vast met tape en duwden hen elk in de koffer van een wagen. “Ofwel volg je onze regels (...), ofwel zorgen we ervoor dat je vermist raakt. Niemand zal je vinden, nooit”, dreigden de soldaten volgens Alla.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Elektrische shock’, ‘uitkleden’, ‘pijnlijk’

De Russische militairen brachten Alla en haar man naar een leegstaande kliniek in Izjoem en hielden hen daar tien dagen gevangen. Het koppel werd er onmenselijk behandeld. “De Russische soldaten riepen: ‘We zullen Oekraïne uit jullie slaan!’”, vertelt Alla. De commandant van de groep militairen zou hen bovendien hebben aangemoedigd om Alla te verkrachten.

Alla was ervan overtuigd dat ze in de kliniek zou sterven en kerfde woorden in de muren om de huiveringwekkende gebeurtenissen te beschrijven. Journalisten van ‘The Washington Post’ bezochten de site en zagen er inderdaad woorden als ‘elektrische shock’, ‘uitkleden’ en ‘pijnlijk’ op de muren staan. Hoewel niet elk detail van Alla’s verhaal geverifieerd kon worden, kwamen er volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch al getuigenissen van anderen naar buiten over folteringen in de kliniek. Zo zou een man die in de garage van de kliniek werd vastgehouden meermaals vrouwen hebben horen schreeuwen.

Gestraft voor Oekraïense nationaliteit

Na lange ondervragingen besloten de Russen uiteindelijk om Alla en haar man te laten gaan, al begrijpt het koppel nog steeds niet waarom. Op 10 juli werden ze geblinddoekt en afgezet bij een tankstation. Nadien vluchtte het koppel naar een deel van Oekraïne dat niet door Rusland was bezet. Vorige maand, nadat de Russen zich uit Izjoem hadden teruggetrokken, gingen Alla en haar man voor het eerst terug naar hun woonplaats. Ook de zoon van het koppel kon terugkeren. Hoewel het gezin nu veilig is, heeft Alla de traumatische ervaring nog niet verwerkt. “We zijn Oekraïners. Wij stonden altijd aan de kant van Oekraïne en daarvoor zijn we gestraft”, zegt ze.

Verhalen zoals dat van Alla zijn niet uitzonderlijk. Zo zijn er al talloze getuigenissen over oorlogsmisdaden door Russische soldaten naar buiten gekomen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In Izjoem zouden Russische militairen burgers op tientallen plaatsen hebben gefolterd. In de regio werd ook een massagraf aangetroffen. Velen van de overledenen vertoonden tekenen van mishandeling.

Herbekijk: Massagraf aangetroffen in Izjoem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Martelkamer ontdekt onder politiekantoor in Izjoem