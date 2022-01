Oekraïense (52) koopt jachtgeweer tegen mogelijke Russische invasie: “Als er moet geschoten worden, schiet ik”

De spanning in Oekraïne stijgt: zal Rusland er binnenvallen of niet? Duizenden Oekraïners nemen het zekere voor het onzekere en bewapenen zichzelf. Zoals Mariana Zhaglo, 52 en moeder van drie kinderen. Zij houdt haar pas gekochte jachtgeweer in de aanslag en zal naar eigen zeggen ook niet aarzelen het te gebruiken tegen de Russen, als Poetin de grens zou oversteken.

De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict leest u in onze liveblog.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zo’n 127.000 manschappen naar de grens met Oekraïne gestuurd, op nog geen 100 kilometer van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Komt het tot een gewapend conflict tussen beide landen, dan moet Oekraïne het stellen met zo’n 255.000 strijdkrachten, ongeveer een kwart van de totale Russische troepenmacht. Maar, duizenden Oekraïense burgers sloten zich intussen al aan bij de vrijwilligerssectie van het leger om mee te vechten.

Onder hen: Mariana Zhaglo. De 52-jarige marketingonderzoekster en mama van drie is klaar voor een eventuele confrontatie met de Russen. Een foto waarop de Oekraïense in haar flat in Kiev met haar pas gekochte Zbroyar Z-15-jachtgeweer pronkt, illustreert dat helemaal. Mariana beweert dat ze tot alles bereid is om haar land te verdedigen. “Als moeder wil ik niet dat mijn kinderen de problemen van Oekraïne erven, of dat deze bedreigingen aan hen worden doorgegeven. Het is beter dat ik dit nu afhandel”, zegt Mariana stellig. “Als het erop aankomt, zullen we voor Kiev vechten, we zullen vechten om onze stad te beschermen. Als er moet worden geschoten, dan begin ik te schieten.”

Niet om te jagen

Het jachtgeweer dat ze zich aanschafte, een Zbroyar Z-15, is niet bedoeld om op herten te jagen. “Ik heb nooit gejaagd in mijn leven. Ik luisterde naar gesprekken met soldaten over welk wapen het beste zou zijn en kocht dit exemplaar”, vertelt ze aan ‘The Times’. Mariana telde niet alleen meer dan 1.100 euro neer voor het jachtgeweer, ze volgde ook een cursus van twee weken voor sluipschutters. Ze heeft bovendien verschillende hulpstukken gekocht, zoals een statief, een telescopisch vizier en een geluiddemper. Ze gaf ook nog eens 995 euro uit aan militaire kleding - een helm, sneeuwcamouflage, een kogelvrij vest, munitie en laarzen - en heeft een voorraad conserven ingeslagen zodat ze zich wekenlang in haar appartement kan verschansen. Het is Mariana dus menens.

De groep reservisten van het Oekraïense leger groeide de laatste tijd fel aan door de spanningen met Rusland. Vooral jongeren gaven zich op als vrijwilliger. De legerleiding organiseert verscheidene trainingsprogramma’s om de militaire basisvaardigheden aan te leren. Als het gewone Oekraïense leger overrompeld wordt, dan zullen de reservisten deel uitmaken van het burgerverzet tegen de Russische soldaten.

Mariana zegt aan ‘The Times’ dat veel Oekraïners hebben leren leven met de dreiging van een mogelijke invasie sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde, en dat het niet ongebruikelijk is dat Rusland met tussenpozen troepenverplaatsingen in de buurt van de grens verhoogt, zoals dat de laatste weken het geval is. Maar ze is vastberaden om in de hoofdstad te blijven en te vechten indien nodig. “Mijn man en ik hebben geen familieleden die elders wonen, we kunnen nergens anders heen. Dit is onze thuis. We zullen ervoor vechten.”