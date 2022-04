Oekraïense (16) getuigt over verkrachting: “Ofwel slaap je met mij ofwel haal ik nog twintig mannen”

Adviseur onthult: “Russische troepen kwamen in eerste uren oorlog op maar enkele minuten afstand van Zelensky en gezin”

In een reportage in het Amerikaanse tijdschrift ‘Time’ heeft de Oekraïense president Volodimir Zelensky uitgebreid gesproken over zijn ervaringen tijdens de oorlog in zijn land. Hij vertelde onder meer hoe het Oekraïense leger hem in de eerste dagen van de oorlog waarschuwde voor Russische aanvalsteams die in Kiev waren geland met parachutes en als missie hadden hem en zijn gezin te overmeesteren of te doden. Wat ook bijna lukte.

