Oekraïens weesmeisje (12) dat vader verloor bij bombardement en ontvoerd werd door Russische soldaten na maanden herenigd met grootvader

Het leven van de 12-jarige Kira Obedinsky werd in enkele maanden tijd helemaal ondersteboven gehaald. Het Oekraïense meisje verloor haar vader in maart bij een bombardement op de havenstad Marioepol. Kira zelf raakte enkel gewond en werd door Russische soldaten naar een ziekenhuis in Donetsk, in de Donbas, gebracht. Daar dreigden de verplegers om het kind naar een weeshuis in Rusland te sturen. Dat was echter buiten haar grootvader Alexsandr (67) gerekend. Hij verzette hemel en aarde om zijn kleindochter terug te zien.

In de eerste weken van de Russische invasie in Oekraïne schuilde Kira samen met haar vader Evgeny, een bekende waterpolospeler in Oekraïne, zijn partner Anya en haar kinderen in de kelder van de buren. Op 16 maart werd de woning volledig gebombardeerd. Reddingswerkers konden Kira, Anya en de andere kinderen vanonder het puin halen, maar Kira’s vader overleefde de aanval niet. Zo werd het meisje, van wie de moeder twee weken na haar geboorte overleed, op enkele seconden tijd een weeskind.

Ontvoerd door Russen

Anya probeerde Marioepol na enkele dagen schuilen samen met de kinderen te ontvluchten, maar tijdens de tocht stapte een van hen op een landmijn. Het gezin overleefde de ontploffing, maar werd opgemerkt door Russische soldaten. “Ze brachten ons met twee wagens naar een ziekenhuis in Manhush omdat we aan het bloeden waren (Kira liep verwondingen op aan haar oor, nek, benen en gezicht, red.). Daarna namen ze ons mee van Manhush naar een ander ziekenhuis in Donetsk”, vertelt Kira aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Zo kwam het meisje terecht in de regio in de Donbas, die gecontroleerd wordt door Russische separatisten.

Enkele weken nadien verscheen Kira zelfs op de Russische staatstelevisie. De Russen wilden daarmee laten zien “hoe goed Oekraïense burgers in het ziekenhuis werden behandeld”. Volgens het meisje zelf was dat allesbehalve waar. “Het was een slecht ziekenhuis. Het eten was slecht en de verpleegsters schreeuwden continu”, vertelt ze.

Weeshuis

Kira’s grootvader Alexsandr, die op de hoogte was van de gebeurtenissen, wilde zijn kleindochter koste wat het kost terugzien. De 67-jarige man, die in Kiev woont, wist echter hoe gevaarlijk het was om door het land te reizen. Alexsandr belde ook naar het ziekenhuis waar Kira behandeld werd, maar een van de verplegers vertelde hem dat het kind naar een weeshuis in Rusland zou worden gestuurd.

“Ik probeerde heel hard om iemand te vinden die me kon helpen, Oekraïense autoriteiten en iedereen die ik maar kon bereiken. Ik heb overal aangeklopt, bij het Rode Kruis, onze regering, iedereen”, aldus Alexsandr. Uiteindelijk kreeg de man telefoon van de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Zij liet hem weten dat hij Kira kon ophalen in Donetsk, maar daarvoor wel een lange reis – “met veiligheidsgaranties van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky” – zou moeten maken. “Ik liet haar weten dat ik er klaar voor was, en ze namen me mee”, vertelt Alexsandr.

Bezoek van Zelensky

De man zette eerst koers naar Polen en reisde zo door naar Turkije. Vervolgens ging hij van Turkije naar de Russische stad Rostov en van daar trok hij naar Donetsk. “Toen we elkaar eindelijk terugzagen, waren we erg emotioneel”, zo beschrijft Alexsandr de hereniging met zijn kleinkind. Hij en Kira namen dezelfde weg terug naar Kiev. Daar werd ze opgenomen in een kinderziekenhuis en kreeg ze zelfs bezoek van president Zelensky, die haar een iPad cadeau gaf. “Ik vertelde aan Zelensky dat Kira moe maar gelukkig was en bedankte hem voor haar veilige terugkeer”, vertelt Alexsandr.

Kira krijgt momenteel psychologische bijstand na de traumatische gebeurtenissen die ze heeft doorstaan. “Ik heb haar nu ook geadopteerd”, laat Alexsandr nog weten. Voorlopig blijven de twee in Chernivtsi, in het zuidwesten van het land. “Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, we zullen wel zien hoe het leven uitdraait”, besluit de man.

Volledig scherm Kira kreeg zelfs bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. © ANP / EPA