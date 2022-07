Oekraïens tegenoffensief in regio Cherson van start: “Munitiedepot getroffen, zeker 50 Russische soldaten omgekomen”

31 doden bij aanval op woonblok in Oekraïens stadje Chasiv Jar

Bij een Russische aanval op een woonblok in Chasiv Jar, een stadje in de Oekraïense regio Donetsk, zijn dit weekend zeker 31 mensen om het leven gekomen. Dat is de zware balans die de Oekraïense autoriteiten maandag meedelen. Negen mensen konden gered worden. Eerder vandaag was sprake van 26 doden. Volgens de Russen was het doelwit een verzamelplaats voor een Oekraïense militaire brigade en is die eenheid met precisiewapens bestookt.

