Oekraïens ministerie: “Al meer dan 32.000 vragen van Russische families die info zoeken over vermiste Russische soldaten”

Andrusiv deed de uitspraak in een interview met de Oekraïense televisiezender 24. “In het begin van maart kwamen de aanvragen massaal binnen, inmiddels is het een routine geworden”, klonk het. “Ongeveer 12.000 van de vragen bereikten ons via een speciale hotline die opgestart is voor Russische inwoners. En meer dan 20.000 via een chatbot die we gelanceerd hebben op berichtendienst Telegram.”

Volgens de adviseur zouden de Russische families op zoek zijn naar contactinformatie van geliefden met wie de communicatie verbroken raakte. Het zou gaan om hun partners en zonen die deelnamen aan de “speciale militaire operatie” van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne.

Gevoel

“Als we hen contacteren en vragen waarom ze zich niet tot hun eigen autoriteiten wenden, krijgen we te horen dat die hen voorliegen”, aldus Andrusiv. “Dat is toch het gevoel dat er heerst. En als je kijkt naar het aantal aanvragen dat we krijgen, lijkt dat gevoel nog toe te nemen.”

© AFP

De verklaring van Andrusiv lijkt in het verlengde te liggen van wat familie van een van de opvarenden van het gezonken Russische vlaggenschip Moskva eerder vertelde.

De moeder van Sergei Grudinin (21) kreeg om de twee weken een telefoontje of een brief van haar zoon. Toen dat op 10 april plots ophield - de Moskva verging in de nacht van 13 op 14 april - en ze om uitleg vroeg bij het leger, kreeg ze aanvankelijk te horen dat alles in orde was met hem. Later werd dat verhaal bijgesteld. Eerst klonk het dat hij vermist was en uiteindelijk dat hij “vergaan was met het schip”. Hij werd echter wel opgevoerd als een van de overlevenden van de Moskva in een filmpje van het Russische ministerie van Defensie.

