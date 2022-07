Oekraïens leger trekt reisbeperking voor dienstplichtigen dag na invoering weer in

Sara (13) schiet man die haar misbruikte neer, 28 jaar later krijgt ze gratie: "Dit stelt me in staat om los te laten”

Het verhaal van de Amerikaanse Sara Kruzan (44) leest als een thriller. Ze was 16 jaar oud toen ze een man (36) vermoordde die haar jarenlang had misbruikt en als pooier had verhandeld. Een jaar later werd ze veroordeeld tot levenslang. Nu heeft de Californische gouverneur Gavin Newsom haar gratie verleend: “Ze heeft het bewijs geleverd dat ze nu een rechtschapen leven leidt.”

