Oekraïens leger trekt nu al Cherson binnen: hoe Poetin zijn grootste fiasco verkoopt als een succes

De aangekondigde terugtrekking van de Russische troepen uit Cherson is nu volledig voltooid en het Oekraïense leger is zelfs de stad al binnengetrokken. Op bovenstaande beelden is te zien hoe burgers Oekraïense soldaten verwelkomen in Cherson. Het is de zwaarste nederlaag voor Vladimir Poetin sinds het begin van de invasie in Oekraïne. Voor elke andere leider zouden de politieke gevolgen verwoestend zijn. Maar Poetins propaganda werkt. Hij weet de tegenslagen in Oekraïne aan zijn volk te verkopen als noodzakelijke en juiste stappen.