Oekraïens leger maakt zich op voor “laatste veldslag” in Marioepol: “Onze munitie raakt op”

Poetin heeft nog politieke vrienden in het Westen: “Hij is de leider waar ik het meest naar opkijk”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen zijn gedood in Marioepol. “Marioepol is vernietigd en er zijn tienduizenden doden, maar ondanks dit stopt Rusland het offensief niet”, zei de president.

Evacuatieroutes

De toegang tot de havenstad is vooralsnog erg beperkt, waardoor het moeilijk is voor de Oekraïense regering of waarnemers van de Verenigde Naties om een goed beeld te krijgen van wat er in de stad is gebeurd. Het dodental dat Zelensky noemt is dus nog niet te verifiëren. Dagelijks worden nog evacuatieroutes geopend voor mensen die de stad willen verlaten.