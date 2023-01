Oekraïens leger krijgt hulp uit onverwachte hoek: “Bevers werpen dammen op die de grond drassig en onbegaanbaar maken”

Video opgedoken van Oekraïens gezin dat verjaardag vierde in gele keuken voor Russische aanval op Dnipro: vader sterft, keuken blijft quasi intact

Een familievader is lachend te zien, terwijl één van zijn dochters de kaarsjes op de verjaardagstaart uitblaast. Het is een video van gelukkiger tijden want zaterdag verwoestte een Russische raket niet alleen het flatgebouw in Dnipro, maar ook vele levens. Zo vond ook de familievader, Mykhailo Korenovsky, die te zien is in bovenstaande video, de dood. De opvallende gele keuken van deze familie bleef quasi intact.

