Oekraïens leger herovert 30 plaatsen in het noordoosten op de Russen, zegt Zelensky

Ex-pre­mier Theresa May laat Lagerhuis lachen met hilarische anekdote over koningin

Voormalig premier Theresa May heeft zin het Lagerhuis hulde gebracht aan koningin Elizabeth II, die op 96-jarige leeftijd is overleden. May noemde haar de meest indrukwekkende wereldleider die ze ooit heeft ontmoet. In haar speech vertelde ze enkele komische anekdotes over de overleden Queen.

16:39