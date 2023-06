Oekraïens leger heeft belangrijkste troepen naar verluidt nog niet ingezet in tegenoffensief: “Grootste klap moet nog komen”

KIJK. Ondergelo­pen straten, omgevallen bomen en zware hagel: zwaar onweer teistert Duitsland

Ook Duitsland kreeg gisteren te maken met noodweer. In vele delen van het land was code rood van kracht en ook ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) had gewaarschuwd voor extreem zwaar stormweer. Zware onweders zorgde voor ondergelopen straten en kelders, omgevallen bomen, zware hagel, tornado’s, ... zoals hier te zien is in het Duitse Kassel. Vandaag verwachten ze nog stormen in Duitsland. In het grootste deel van het land is code geel afgekondigd en in het noordwesten zelfs opnieuw code oranje en rood.