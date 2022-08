Oekraïens leger bracht burgers in gevaar, zegt Amnesty International

Koraalrif herstelt zich in enkele delen van Great Barrier Reef in Australië

In de noordelijke en centrale delen van het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif in de wereld, is er opnieuw meer koraal. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat donderdag is gepubliceerd. Het is de eerste keer in 36 jaar tijd dat die tendens zich stelt, sinds de metingen zijn begonnen. Toch blijven wetenschappers voorzichtig.

12:08