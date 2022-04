Oekraïens leger bevrijdt volledige regio rond hoofdstad Kiev uit handen van Russische bezetter

De Oekraïense militairen hebben de controle over de hele regio rond Kiev heroverd. De Russische troepen zijn volledig teruggetrokken uit de steden in de buurt van de hoofdstad. Dat liet de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Malyar weten in een bericht op Facebook. “Irpin, Boetsja, Hostomel en de hele regio rond Kiev zijn bevrijd van de bezetter”, aldus Malyar. De Russische strijdkrachten zouden zich nu vooral focussen op het oosten en zuiden van Oekraïne.

Eerder vandaag verschenen al berichten over de vooruitgang die het Oekraïense leger had geboekt in de noordelijke regio’s van de hoofdstad Kiev. Vanochtend liet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten dat de Russische troepen zich langzaam maar merkbaar aan het terugtrekken waren uit de buurt van Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv.

Zelensky waarschuwde zijn volk echter voor de “complete ramp” die de terugtrekkende Russische troepen buiten Kiev creëerden. Zo zouden ze mijnen hebben achtergelaten over “het hele grondgebied”, ook in de buurt van woningen en zelfs lijken. “Ze leggen mijnen in huizen en zelfs bij de lichamen van mensen die zijn omgekomen. Er zijn veel vallen en een heleboel andere gevaren”, aldus de president.

Bekijk de videoboodschap van Zelensky hieronder:

Lijken op straat

De burgemeester van Boetsja, Anatoly Fedoroek, zei dat de Russische militairen nog talloze slachtoffers hadden gemaakt in de stad. Zo zouden ze tientallen burgers koelbloedig hebben doodgeschoten. “In sommige straten zien we vijftien tot twintig lijken op de grond liggen, maar ik weet niet hoeveel er nog op binnenplaatsen of achter omheiningen zijn”, aldus Fedoroek. “Zolang de ontmijners niet gekomen zijn, is het af te raden de lichamen op te halen, want er kunnen mijnen bij liggen”, klonk het. Oekraïense soldaten probeerden de lijken vervolgens met kabels van straat te trekken.

Opgelet: de onderstaande video bevat harde beelden

Focus op oosten en zuiden

Eerder deze week kondigde Moskou aan dat het de militaire operaties in en rond Kiev zou afbouwen om zo te focussen op de gevechten in het oosten van Oekraïne. “Na een snelle terugtrekking uit de regio’s rond Kiev en Tsjernihiv is het helemaal duidelijk dat Rusland voor een andere tactiek heeft gekozen: terugplooien naar het oosten en het zuiden en daar controle houden”, zei de presidentieel adviseur van Oekraïne Mykhaïlo Podoliak.

De Britse inlichtingendiensten meldden gisteren dat de Russische strijdkrachten zich hadden teruggetrokken uit de cargoluchthaven van Hostomel. De luchthaven en het nabijgelegen stadje waren al sinds dag één van de invasie het centrum van de gevechten en hadden ook een strategisch belang. Zo konden ze gebruikt worden als bruggenhoofd voor een opmars richting Kiev.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat neemt een foto van een vernielde Russische pantserwagen in Boetsja. © REUTERS

Russisch konvooi

Toen de Russen Oekraïne meer dan een maand geleden binnenvielen, zette een Russisch konvooi van maar liefst 64 kilometer lang koers naar de hoofdstad van het land. Het konvooi, bestaande uit Russische tanks, stond een tijd stil ten noorden van Kiev, maar verspreidde zich midden maart over de hele regio rond de Oekraïense hoofdstad.

Dat die regio nu weer volledig in Oekraïense handen is, komt als een verrassing. Zo vreesden heel wat experten en analisten bij het begin van de Russische invasie dat de stad hetzelfde lot zou ondergaan als Grozny, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Grozny werd door de Verenigde Naties beschreven als “de zwaarst vernietigde stad ter wereld” nadat de Russen de stad in de jaren 90 – tijdens de twee Tsjetsjeense Oorlogen – volledig bombardeerden.

Na weken van bombardementen, beschietingen en ellende heeft het sterke Oekraïense verzet in de regio rond Kiev dan toch zijn vruchten afgeworpen.

