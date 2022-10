Oekraïens leger: al 400 vierkante kilometer in regio rond Cherson heroverd in één week tijd

Terreurspe­ci­a­list waarschuwt voor Russische aanslagen in Europa: "België zou redelijk hoog op de lijst van mogelijke doelwitten staan”

Volgens terreurspecialist Colin P. Clarke is de kans dat Rusland naar terreur in Europa grijpt als vergelding voor de steun aan Oekraïne niet onbestaande. “Eerder waren er al dodelijke aanslagen tegen leveranciers van het Oekraïense leger in Oost-Europa”, waarschuwt hij. Wie zat er juist achter die verdachte explosies? En als het zover komt, loopt dan ook België gevaar?

3 oktober