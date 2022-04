Oekraïens koppeltje viert huwelijk en de liefde tussen het puin en verwoeste gebouwen in Charkiv

Ook Russische Belgen zetten zich in voor Oekraïense vluchtelin­gen: “Dit is Poetins oorlog, niet de onze”

Veel mensen spannen zich in om Oekraïense vluchtelingen welkom te heten. Ook tal van Russische Belgen tonen een warm hart. Met hun initiatieven bieden zij een tegengewicht in dit conflict. Want één ding staat voor hen buiten kijf: “Poetins oorlog is niet de onze.”

28 maart