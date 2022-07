Oekraïens graan zou "vandaag of morgen" moeten vertrekken, zegt Zelensky

Oekraïne klaagt in Libanon over lading gestolen graan

De Oekraïense ambassadeur in Beiroet heeft de Libanese regering om opheldering gevraagd over de komst van een lading gerst uit het bezette deel van Oekraïne. Volgens ambassadeur Igor Ostasj is de lading waarschijnlijk gestolen. Hij zei dat een Syrisch schip de gerst heeft vervoerd van de haven Feodosia op de Krim naar Tripoli in Libanon, waar het schip woensdag aanmeerde.

