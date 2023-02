Oekraïeners zoeken massaal dekking tegen “groot Russisch offensief”: troepen rukken op en talloze raketaanvallen

UpdateDe Russische troepen zijn aan een “groot offensief” in het oosten van Oekraïne begonnen. Dat meldt de gouverneur van Loehansk. Volgens hem is er sprake van een “maximale escalatie” en rukken de Russen op naar het westen. In heel het land is ook het luchtalarm afgegaan: burgers moeten massaal dekking zoeken. Oekraïense functionarissen verwachten namelijk grootschalige Russische raketaanvallen. Op verscheidene Oekraïense gebieden zijn al Russische drone- en raketaanvallen uitgevoerd op het energienetwerk.

De gouverneur van de grotendeels bezette provincie Loehansk, Serhiy Haidai, beschreef grote nieuwe Russische aanvallen rond Kreminna, langs het noordelijk deel van het oostfront. Op de Oekraïense televisie vertelde de gouverneur dat de Russische troepen proberen op te rukken naar het westen.

Volgens Haidai is er sprake van “maximale escalatie” en een grote toename van het aantal beschietingen. “We zien kleine groepen (Russische soldaten, red.) die proberen op te rukken, soms met de steun van zware bepantsering zoals tanks, en soms niet. Er wordt continu geschoten.” Toch beweert de gouverneur dat de Russen nog geen successen hebben geboekt. “Onze verdediging heeft ze volledig kunnen stoppen”, aldus nog Haidai.

Oekraïense troepen probeerden al enige tijd een belangrijke route tussen Kreminna en Svatove te verstoren. Die weg vormt al maanden de frontlinie. Kreminna en Svatove, die ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van de provinciale hoofdstad Loehansk liggen, werden afgelopen voorjaar bezet door Moskou. Vóór het Oekraïense tegenoffensief in de herfst van vorig jaar had Rusland de controle over praktisch de hele provincie Loehansk.

Als de Russen er in kunnen slagen om een gat te slaan in de Oekraïense linies in de regio, zou de stad Kramatorsk binnen handbereik liggen. Ook hier werden explosies gehoord. De stad is een belangrijk militair knooppunt voor de Oekraïeners. Volgens Haidai is het dan ook noodzakelijk dat Oekraïne “zwaar materieel en munitie voor de artillerie” krijgt. Niet alleen om de huidige lijn te verdedigen, maar ook om in de tegenaanval te gaan.

Luchtalarm

In heel het land klonk donderdagavond ook het luchtalarm, bijvoorbeeld in de stad Dnjepropetrovsk. Daar meldde de bevoegde commandant de aantocht van vermoedelijk Iraanse drones met hun typische “brommerachtige” geluid. Minstens een van de drones werd neergeschoten.

Ook de energie-infrastructuur in Zaporizhia zou zwaar aangevallen zijn. In een uur tijd werd de 17 keer getroffen, dat meldt de nieuwssite ‘The Kyiv Independent’. Volgens de Oekraïense militaire staf namen bovendien de gevechten in Koepjansk en Lyman toe.

In de vroege uren van vrijdagochtend lanceerden Russische troepen een reeks aanvallen die de stroomvoorziening naar delen van Charkiv in het noordoosten uitschakelden. Er waren nog meer onbevestigde berichten over 30-40 drones die vanuit het bezette Marioepol zijn gelanceerd en op weg waren naar door Oekraïne gecontroleerd gebied.

KIJK. Beelden uit Dnjepropetrovsk tonen de Russische drone- en raketaanvallen



Volgens de goed geïnformeerde Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is het Russische leger al begonnen aan een groot offensief in de provincie Loehansk. Russische militaire bloggers melden dat conventionele Russische troepen op grote schaal Oekraïense verdedigingslinies aanvallen. Dat gebeurde de afgelopen weken al door aanvalsgolven van slecht bewapende rekruten en criminelen in dienst van de huurlingenorganisatie Wagner. Daarbij zouden zeer zware verliezen zijn geleden aan beide kanten. Nu is het reguliere Russische leger grootschalig actief langs dit front. Er zou terreinwinst zijn behaald richting Charkov.