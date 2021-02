Oeigoerse vrouwen getuigen over verkrachtingen en folteringen in Chinese kampen: “Mannen betaalden geld om de mooiste en jongste meisjes uit te kiezen”

Oeigoerse vrouwen in Chinese ‘heropvoedingskampen’ worden systematisch verkracht, seksueel misbruikt en gefolterd, dat meldt de BBC op basis van enkele aangrijpende getuigenissen. “Je mag niemand vertellen wat er gebeurde”, vertelt een Oeigoerse vrouw die vastzat in een kamp. “Het is ontworpen om ieders ziel te verwoesten.”

“De mannen droegen maskers, ook al was er nog geen pandemie aan de gang”, herinnert de 42-jarige Tursunay Ziawudun zich, een Oeigoerse vrouw die negen maanden lang gevangen zat in een heropvoedingskamp. Volgens Ziawudun kwamen de mannen telkens iets na middernacht naar de cellen om een vrouw naar keuze te selecteren. En op sommige van die nachten was het haar beurt om gekozen te worden. Ze brachten haar vervolgens naar een “zwarte kamer”, die vrij was van bewakingscamera’s, waar ze ongestoord hun gang konden gaan. Naar eigen zeggen werd ze daar één keer gemarteld en drie keer verkracht, vaak door groepjes van twee of drie mannen. “Misschien zijn die gebeurtenissen wel mijn meest onvergetelijke litteken”, vertelt Ziawudun vanuit de VS, waar ze na haar vrijlating naartoe kon vluchten.

Hoewel het relaas van Ziawudun moeilijk te verifiëren valt, zijn er volgens de BBC overeenkomsten te vinden in de tijdlijn van haar verhaal en de reisdocumenten die ze kan voorleggen. Daarnaast vallen haar beschrijvingen van het kamp samen met wat er op satellietbeelden van diezelfde plek te zien is. En ook wat ze vertelt over het dagelijkse leven in het kamp, stemt overeen met wat er in andere getuigenissen reeds boven water kwam.

Ook Gulzira Auelkhan praat in haar getuigenis over systematische verkrachtingen in de kampen. Volgens de Kazachse vrouw, die 18 maanden vastzat in het Chinese kamp, betaalden de mannen geld om de jongste en mooiste meisjes te kunnen uitkiezen. “Het was mijn taak om deze vrouwen en meisjes van hun kleren te ontdoen zodat ze vanaf hun middel naakt waren”, vertelt Auelkhan aan de BBC. “Daarna moest ik hen handboeien omdoen”. Ze kruist haar armen achter haar hoofd ter demonstratie. Even later verliet ze naar eigen zeggen de ruimte en nam een politieman of een Chinese man van buitenaf haar plaats in.“Ik zat stilletjes buiten te wachten. Wanneer de man klaar was, nam ik de vrouw mee om te douchen en maakte ik de kamer schoon.” Maar sommige vrouwen keerden nooit terug, herinnert Auelkhan zich. De meisjes en vrouwen die wel hun weg terug naar buiten vonden, werden het zwijgen opgelegd. Volgens Auelkhan stond ze machteloos om tussenbeide te komen of in te grijpen.

Geen genade

Mensenrechtengroeperingen schatten dat er zeker een miljoen Oeigoeren en andere overwegend Turkssprekende moslims opgesloten zitten in gelijkaardige kampen als dat van Ziawudun en Auelkhan, in de Chinese provincie Xinjiang. Volgens de overheid zouden de kampen dienen om de Oeigoeren, een Turkse etnische groep, en andere moslimminderheden te “heropvoeden”. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel dat de Chinese regering de minderheden langzaam maar zeker van al hun vrijheden berooft. Ze worden opgesloten, onder constant toezicht geplaatst, geïndoctrineerd met propaganda en zelfs tegen hun wil gesteriliseerd.

Volledig scherm © Grafiek DM

Het waren enkele aanslagen gepleegd door Oeigoerse separatisten, die aanleiding gaven tot de vervolging van de minderheid. President Xi zou volgens gelekte documenten in The New York Times de autoriteiten in Xinjiang kort na een bezoek aan de regio in 2014 hebben opgedragen om “geen genade” te tonen. Naast het seksuele geweld dat de vrouwen te verduren krijgen, zijn er ook talrijke andere wreedheden aan de gang, zoals bijvoorbeeld martelingen en indoctrinatie met Chinese propaganda.

Elektrische schokken

Wie meer licht op de zaak kan schijnen, is lerares Chinees Qelbinur Sedik, die gedwongen werd om in een gelijkaardig vrouwenkamp taalles te geven aan gedetineerden. Intussen wist ze te vluchten uit China, en durft ze openlijk spreken over de taferelen die zich afspeelde tussen de muren van het kamp. In een getuigenis aan het ‘Uyghur Human Rights Project’, legt ze uit dat ze weet heeft over een geëlektrificeerde stok die bij de vrouwen werd ingebracht bij wijze van foltering.

Het is een detail dat ook in het relaas van Tursunay Ziawudun terugkomt: “Op een nacht namen ze me mee naar de zwarte kamer. Ze hadden een elektrische stok. Ik had geen idee wat het was, maar de mannen duwden het in mijn genitaliën en martelden me door elektrische schokken toe te dienen.” Achteraf mocht ze de horrors die ze meemaakte aan niemand toevertrouwen. “Je mag niemand vertellen wat er gebeurd is”, vertelt ze. “Het is ontworpen om ieders ziel te verwoesten.”

Ziawudun verloor uiteindelijk alle besef van tijd in het kamp. Ze moest verplicht lessen volgen, pillen nemen en zonder enige uitleg medische testen ondergaan. Daarnaast werden haar haren afgeknipt en werd ze elke 15 dagen geïnjecteerd met een ‘vaccin’ dat haar misselijk maakte en haar een verdoofd gevoel gaf. “Je vergeet dat er nog een leven bestaat buiten de grenzen van het kamp.”

Een voormalige kampbewaker die van buiten China via een videoverbinding met Britse verslaggevers sprak, geeft meer details over de martelpraktijken. “Een keer namen we mensen mee het concentratiekamp binnen, en zag ik hoe iedereen werd gedwongen om die boeken uit het hoofd te leren”, aldus de bewaker die liever anoniem blijft. “De gedetineerden probeerden urenlang de teksten te onthouden, iedereen had een boek in de handen.” Wie daar niet in slaagde, kreeg geen eten of werd geslagen. De gevangen moesten kleren dragen waaraan te zien was of ze al één, twee of drie keer de passages niet onthouden hadden.

Volledig scherm Beeld van mannelijke Oeigoerse gevangenen in een heropvoedingskamp. © RV

Genocide

Afgelopen maand ontstond er grote ophef wanneer de Amerikaanse buitenlandminister Pompeo, op zijn laatste volle dag in functie, het woord ‘genocide’ in de mond neemt. Ook tijdens de verkiezingscampagne van huidig president van de VS Joe Biden, werd de behandeling van Oeigoeren en andere minderheden omschreven als genocide.

Het bewind in Peking reageerde furieus op die beschuldigingen. Ze ontkennen ten stelligste dat er sprake zou zijn van een genocide. China noemt de verslagen van massa-detentie en gedwongen sterilisaties dan ook leugens en absurde beschuldigingen. Zelf beweren ze namelijk dat de kampen en opleidingscentra bedoeld zijn om de aantrekkingskracht van islamitisch extremisme te verminderen.

