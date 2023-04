Oegandese president Museveni wil “versterking” van ultrastrenge anti-LGBTQ+-wetgeving

TV STREAMING­TIP. ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’: oude spandex roest niet

Juicht ende jubelt, want ook Netflix investeert volop in de revival van de nineties. En dat allemaal dankzij de gloednieuwe reeks rond de Power Rangers, ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’. Niet alleen oude vijanden keren hierdoor terug naar het kleine scherm, ook enkele oude castleden trekken opnieuw hun iconische spandexpakje aan.