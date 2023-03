Oeganda zet eerste stappen naar wet tegen homoseksualiteit

Deze ‘konijnen­snoep­jes’ van Aldi lijken eerder op iets anders: “Dit kunnen we niet verdedigen”

Stilaan rollen supermarkten voor Pasen een assortiment snoepjes uit in de vorm van eitjes, kuikentjes, konijntjes, etc. Dat was ook de bedoeling van winkelketen Aldi in het Verenigd Koninkrijk, maar klanten schrokken zich een hoedje om wat ze zagen in de zakken marshmallows in de vorm van “kuikentjes en konijntjes”.