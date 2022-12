Odesa zit bijna volledig zonder elektriciteit na aanval door Russische kamikazedrones

De stad Odesa, in het zuiden van Oekraïne, zit bijna volledig zonder elektriciteit als gevolg van een aanval met Russische “kamikazedrones” in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat maakten de Oekraïense autoriteiten zaterdag bekend.

KIJK. De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag verzekerd dat zijn land zijn aanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur zal voortzetten

“Op dit moment is er geen stroom in de stad”, schreef een raadgever van de president, Kyrylo Timochenko, op Telegram. Maar hij benadrukte wel dat de kritieke infrastructuur, zoals ziekenhuizen, wel nog elektriciteit heeft. “De situatie is moeilijk maar onder controle”, luidde het.

Volgens de gouverneur van de regio Maksym Marchenko werd Odesa de voorbije nacht aangevallen door Russische drones. Twee van die toestellen werden volgens hem onschadelijk gemaakt door de Oekraïense luchtafweer.

Vrijdag maakte de regering in Kiev al bekend dat de regio’s in het zuiden veel problemen met de stroomvoorziening kenden. Maandag vuurden de Russen nog tientallen kruisraketten af op de energie-infrastructuur in het land. De Russische president Vladimir Poetin liet verstaan dat hij die aanvallen wil blijven voortzetten, ondanks zware kritiek van de internationale gemeenschap. Door de aanvallen op de energie-infrastructuur zitten miljoenen mensen in het donker en de kou.

Rusland meldt militair succes

Het Russische leger maakte zaterdag ook melding dat het in de regio’s Loehansk en Donetsk, in het oosten van Oekraïne, een offensief is gestart waarbij “de vijand werd verdreven”. Tussen de kleine steden Kreminna en Lyman hebben de Russen naar eigen zeggen “posities ingenomen”. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

