OceanGate schort activiteiten op na implosie Titan-duikboot

Politie­chef Tel Aviv stapt op na weigeren harde aanpak protesten

De politiechef van Tel Aviv is woensdag opgestapt nadat leden van de regering van premier Benjamin Netanyahu druk op hem hadden uitgevoerd om hard in te grijpen tijdens anti-overheidsprotesten in de stad. Ami Eshed beschreef wat er van hem werd gevraagd op de Israëlische televisie als “onredelijk geweld”.