Ocean Viking redt 106 migranten ter hoogte van Libië

Aantal besmettin­gen en coronado­den piekt, maar Braziliaan­se president start rechtszaak om lockdown te beëindigen

19 maart De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is naar het Hooggerechtshof gestapt om te proberen de coronabeperkingen, die door verschillende federale staten zijn opgelegd, terug te draaien. Dat melden Braziliaanse media. Gisteren werd in Brazilië het hoogste aantal besmettingen in 24 uur sinds het begin van de coronapandemie geregistreerd.