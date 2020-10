Obama valt zijn opvolger aan bij verkiezingsrally: “Trump gaat ons niet beschermen”

VERKIE­ZINGS­BLOG. Obama roept Amerikanen op vervroegd te gaan stemmen - Trump in strijd­staat Pennsyl­vania: “Ik had hier niet moeten zijn”

2:08 De Verenigde Staten kiezen over exact twee weken een nieuwe president. Huidig president Donald Trump neemt het namens de Republikeinse partij op tegen Joe Biden, die de Democratische nominatie in de wacht sleepte. In dit verkiezingsblog houden we u op de hoogte van het belangrijkste Amerikaanse verkiezingsnieuws.