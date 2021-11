Obama spreekt wereldleiders toe op klimaattop: “Eilanden zijn onze kanaries in de koolmijn”

Glasgow Greta Thunberg scherp in toespraak voor massa in Glasgow: “Klimaattop is een mislukking”

De klimaatconferentie van Glasgow is “een mislukking”. Dat heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vrijdag gezegd tijdens een grote klimaatmars in de Schotse stad. Thunberg zei dat COP26 is verworden tot een ‘pr-evenement’ waar leiders mooie toespraken houden en mooie toezeggingen doen.

5 november