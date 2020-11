Obama roept Trump op nederlaag toe te geven en sluit uit dat hij in regering-Biden stapt: “Michelle zou me verlaten”

Voormalig Amerikaans president Barack Obama zegt dat hij geen kandidaat is om minister te worden in de toekomstige regering-Biden. “Ik zal hem helpen op elke manier dat ik kan. Maar sommige dingen ga ik niet doen. Michelle zou me verlaten”, aldus de Democraat in een interview op CBS. Obama riep Donald Trump ook op zijn nederlaag toe te geven. "Als je tijd gekomen is, moet je je land op de eerste plaats zetten en voorbij je ego en je eigen belangen en teleurstellingen kijken.”

Obama liet bij CBS zijn licht schijnen op de actualiteit naar aanleiding van het verschijnen van zijn autobiografie ‘A Promised Land’. Hij zei daarbij te betreuren dat huidig president Donald Trump weigert te erkennen dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. “Een president is een publieke ambtenaar, en per definitie tijdelijk in functie”, aldus de ex-president die zelf tussen 2008 en 2016 twee ambtstermijnen vervulde.

“Mijn advies aan president Trump is dan ook: als je nog enigszins herinnerd wil worden als iemand die zijn land voorop plaatste, is het nu tijd om dat te doen. Het was een dag of misschien twee dagen na de verkiezingen al tijd. Als je naar de uitslag kijkt, wint Joe Biden overtuigend. Er is geen enkel scenario waarin een van de staten nog de andere kant op gaat, en er zijn er zeker niet genoeg om de uitslag te veranderen.”

Quote Ik heb het gevoel dat de laatste jaren alles kan en mag om de macht te grijpen Barack Obama

Biden verzamelde ondertussen bijna twee weken geleden 306 kiesmannen, de president slechts 232. Wie 270 kiesmannen haalt, wint de presidentsverkiezingen. Dat Trump dat niet wil toegeven, is voor Obama ergens nog herkenbaar: “Hij houdt niet van verliezen, en geeft zijn verlies nooit toe.” Maar wat erger is, aldus Obama, is het feit dat “andere Republikeinen die duidelijk beter weten, daar toch in mee gaan. Dit is een nieuwe stap in het niet alleen delegitimeren van de nieuwe regering, maar ook van de democratie in het algemeen. En dat is een gevaarlijk pad. Ik heb het gevoel dat de laatste jaren alles kan en mag om de macht te grijpen.”

Volgens Obama is dat overigens niet enkel in de VS zo. "Er zijn over de hele wereld sterke mannen en dictators die denken dat ze alles mogen doen om aan de macht te blijven. Dat ze mensen mogen vermoorden of in de gevangenis gooien, verkiezingen mogen vervalsen en journalisten mogen onderdrukken.”

Geen ministerpost

Obama ambieert in de nieuwe regering overigens geen ministerpost, vertelde hij. “Joe heeft mijn advies niet nodig, maar ik zal alles doen wat ik kan om hem te helpen. Al ben ik niet meteen van plan om in het Witte Huis ofzo te gaan werken. Er zijn bepaalde dingen die ik niet zou doen, Michelle zou me verlaten.”

Verdeeldheid

Obama noemde ook de verdeeldheid in de VS zorgwekkend, “en vooral het gevoel dat we de waarheid niet meer hoeven te vertellen en dat de waarheid er gewoon niet meer toe doet, een gevoel dat door president Trump nog is toegenomen”.

Tegenover de Britse openbare omroep BBC zei Obama dan weer dat er “meer dan één verkiezing” nodig zal zijn om die trend te doen keren. De overwinning van zijn ex-vicepresident Biden is slechts een eerste stap om de verdeeldheid in het land, die nog groter is geworden sinds Donald Trump president werd, te herstellen.

"We zijn erg verdeeld vandaag, duidelijk meer dan toen ik voor het eerst campagne voerde voor de presidentsverkiezingen in 2007 en won in 2008", aldus Obama. Dat is deels te wijten aan het feit dat Donald Trump "de verdeeldheid heeft aangewakkerd omdat die zijn beleid hielp".

“Waanzinnige complottheorieën”

Obama betreurde dat “waanzinnige complottheorieën" en "het verval van de waarheid" de polarisatie hebben vergroot. Volgens Obama moet de polarisatie niet enkel door politici bestreden worden, maar is er ook nood aan structurele veranderingen en moeten mensen naar elkaar luisteren en op zoek gaan naar een "gezamenlijke reeks feiten" waarmee ze akkoord kunnen gaan.

"Wat interessant en jammer is tijdens deze verkiezing, is dat het gebrek aan trouw aan de waarheid gevolgen heeft wanneer die gepromoot wordt door de belangrijkste verkozene in het land", zei Obama nog, verwijzend naar president Trump.