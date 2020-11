Obama over “bezorgdheid” vier jaar geleden over waardige invulling presidentsambt door Trump: “Het was nog erger”

Het was nog erger dan verwacht. Zo kan je de frustraties die voormalig president Barack Obama over Donald Trump uitte op de sofa bij Stephen Colbert, vrij vertalen. “We hebben nu de kans om terug te keren naar een presidentschap dat echt aandacht heeft en probeert goed te doen voor álle mensen en niet alleen voor enkelen”, zei Obama aan de bekende host van de ‘Late Show’.

Voor Stephen Colbert was het, door de coronacrisis, het eerste face-to-face-interview sinds maart. Met ex-president Barack Obama mocht hij meteen een grote gast ontvangen in Washington DC. Om het eerste deel van zijn memoires te promoten, geeft Obama dezer dagen wereldwijd heel wat interviews. Maar hij praatte in de 'Late Show’ niet alleen over zijn boek. Obama ging ook de perikelen rond de huidige president Donald Trump en rond de Republikeinse partij niet uit de weg.

De ex-president had het er onder meer over “hoe losgeslagen van de realiteit en hoe ingebed ideologieën en complottheorieën zijn geworden”. Hij voegde eraan toe: “Sommige dingen die je nu tegenkomt, zou je niet eens zelf kunnen verzinnen. En het is niet alleen schadelijk voor het land, maar het is ook nog eens een slechte politieke strategie van de Republikeinen, als ze in het Witte Huis hadden willen blijven.” Volgens Obama is dat een van de grote uitdagingen voor Joe Biden, om die “informatiebubbel waar een groot deel van de Republikeinse politici en kiezers momenteel inzit te doorprikken”.

De reactie van Trump op de coronapandemie noemde Obama “chaotisch”. Hij gaf toe dat het managen van zo’n crisis voor niemand makkelijk is, maar zei dat het nu ook geen ‘rocket science’ is. En dat van de president niet gevraagd wordt om met vaccins af te komen, maar dat hij wél kan luisteren naar de wetenschap. “Het helpt niet om de belangrijkste epidemioloog van het land te ondermijnen en hem een idioot te noemen”, verwees Obama naar viroloog Anthony Fauci, die Trump adviseert.

Toenmalig president Barack Obama ontving president-elect Donald Trump in 2016 in de Oval Office van het Witte House, iets wat Trump nu al weken nalaat met president-elect Joe Biden.

Het Amerikaanse volk had volgens Obama baat gehad bij een “duidelijke voorbereidende communicatie” en bij het “consequent dragen van mondmaskers en afstand houden”. “Niet suggereren dat het om een vorm van onderdrukking gaat, maar veeleer om gezond verstand, om mensen ervan te behoeden dat ze ziek worden”, zei Obama. “Hadden we het zo gedaan, dan hadden we ongetwijfeld levens gered, en ironisch genoeg, zou ook de economie beter af zijn geweest.” In de VS werden al meer dan 12 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. De dodentol gaat richting 260.000 slachtoffers. Meer dan 88.000 Covid-19-patiënten liggen er in de Amerikaanse ziekenhuizen, een triest record dat al vijftien dagen op rij telkens verbroken wordt.

Tot slot bracht Stephen Colbert in herinnering hoe waardig Barack Obama zijn opvolger, Donald Trump, in het Witte Huis had ontvangen, na de onverwachte verkiezingsnederlaag van Hillary Clinton in 2016. Colbert zei dat hij dat een “huiveringwekkend moment” vond en vreesde voor de “waardigheid van het ambt” tijdens de vier volgende presidentsjaren van Trump. “Ja, dat was een bezorgdheid”, beaamde Obama. Op de vraag of die bezorgdheid ook werd bevestigd, antwoordde Obama dat ze nog werd “overtroffen”.

