Obama: “Koningin Elizabeth liet mijn dochters rondrijden in haar gouden koets”

“Ze had niet vriendelijker of attenter kunnen zijn voor mij en Michelle,” zei Obama over zijn eerste ontmoeting met de koningin. Bij een later bezoek aan Londen werden Michelle en hun twee dochters op de thee uitgenodigd bij de koningin. “Ze bood de meisjes een ritje aan over het terrein van Buckingham Palace in de gouden koets”, aldus Obama. “Deze vrijgevigheid en aandacht liet een diepe indruk achter op mijn kinderen”, zei hij.