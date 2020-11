Obama in memoires openhartig over zijn verleidingskunsten, eerste ambtstermijn en “duistere krachten” binnen de Republikeinse partij

Hoogleraar Alison Woodward maakt bijna 10 dagen na presidents­ver­kie­zin­gen balans op: “Het gedrag van Trump zet een rem op alles”

11:04 We zijn bijna tien dagen na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, maar van wederkerende rust is nog geen sprake. Terwijl hij de top van het leger vol vertrouwelingen zet en de fakkel netjes aan Biden weigert door te geven- zoals dat in Amerika nochtans de gewoonte is- roept Donald Trump op tot een ‘March for Trump’ komend weekend in Washington. Hoogleraar Alison Woodward, verbonden aan het Institute for European Studies van de VUB, maakt de voorlopige balans op.