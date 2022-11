Nummerplatenruzie Kosovo met Servië bijgelegd

“Raketaan­val­len op heel Oekraïne”

Heel Oekraïne wordt aangevallen, zo citeert de Britse openbare omroep BBC woensdagavond de Oekraïense viceminister van Volksgezondheid Oleksiy Jaramenko, nadat Rusland een nieuwe reeks raketaanvallen in heel het land heeft gelanceerd. Omdat door Russische aanvallen in een groot deel van de Oekraïense hoofdstad Kiev de stroom is uitgevallen, moeten handbediende sirenes waarschuwen voor nieuwe luchtaanvallen. Deze sirenes en luidsprekers worden ingezet in de stadsdelen waar helemaal geen elektriciteit meer is.

23 november